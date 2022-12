Non basta la rimonta | Olanda battuta ai rigori | l' Argentina vola in semifinale

(Di venerdì 9 dicembre 2022) L'batte ai calci di rigore un'mai doma conquistando l'accesso alle semifinali di Qatar 2022. Decisive le due parate del portiere dell'Aston Villa su Van Dijk e Berghuis (unico errore argentino di Enzo Fernandez), dopo l'incredibile 2-2 maturato nei tempi regolamentari con laOranje all'ultimo respiro firmata dalla doppietta di Weghorst. In precedenza erano stati Molina e Messi a indirizzare il match per l'Albiceleste. La squadra di Scaloni ora se la vedrà con una Croazia capace di far fuori il Brasile, mentre gli uomini di Van Gaal tornano a casa con tanto amaro in bocca ma a testa altissima, al termine di una partita non brillante ma rimessa in piedi con cuore e orgoglio. Ritmi bassi e tanto equilibrio la fanno da padrone in una prima mezz'ora di gara abnza incolore, in cui non ...

