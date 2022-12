Goodhairday | Julia Roberts | che da decenni incanta con i suoi capelli

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Fermiamoci un attimo tutte per dedicare una ola a colei che per prima ha contribuito a scalfire il preconcetto che iwow fossero solo lisci e biondi. Con le sue ciocche rame e ondulate ha ampliato il ventaglio di sicurezze in ognuna di noi. Anche se, nel tempo, ha comunque saputo giocare con acconciature e colori. God blesses