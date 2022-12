F1 | rinnovato accordo GP Olanda | Zandvoort in calendario fino al 2025

TorinOggi.it

il sodalizio tra la Fondazione Gino Macaluso per l'Auto Storica e Sparco , azienda leader ... le cui radici affondano entrambe nell' età d'oro del motorsport , hanno riconfermato l'di ...Il Protocollo entrerà in vigore dalla data della sua sottoscrizione, con durata quinquennale, e potrà essereo modificato mediantescritto tra le parti. Sponsorizzato Rinnovato l'accordo per i contratti di affitto a canone concordato Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...BIENNE - Nuovo contratto per Noah Delémont, accordatosi con il Bienne per un rinnovo fino all’aprile 2025. In scadenza, il 20enne difensore ha convinto la dirigenza dei bernesi, che ha così scelto di ...