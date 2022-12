Pan Benevento | Sandra Lonardo | “Ecco come valorizzo il territorio”

(Di martedì 6 dicembre 2022) Sono panettoni ma, se li produci con con l’olio extravergine di oliva e non con il burro, non puoi chiamarli così. “Lo Stato, di fatto, è il socio occulto di chiunque intenda fare impresa. Inoltre è stringente sulle denominazioni. Sulle nostre confezioni c’è allora scritto ‘Pan’”. Lache non t’aspetti. Nella frenesia dell’attività natalizia, dalla sua Ceppaloni racconta genesi ed evoluzione imprenditoriale. Già senatrice e presidente del Consiglio Regionale della Campania, da quattro anni ha trovato affermazione “seguendo le mie passioni per le ricette e la cucina”. Si rende conto che sta tentando di scardinare una delle convinzioni nazionali: ossia che il panettone appartiene al nord… “Certo. E le dirò che abbiamo anche sostanziali differenze. Noi impieghiamo l’olio extravergine di oliva, ricco di ...

