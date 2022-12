Neuralink di Musk è sotto inchiesta per aver ucciso 1 500 cavie animali

Le autorità federali stanno indagando sulladi Elonper potenziali violazioni del benessere degli animali. Secondo la Reuters , i membri del personale hanno denunciato che l'azienda sta affrettando le procedure di sperimentazione ...Nuova bega legale per una delle aziende di Elon! Stavolta parliamo di, la realtà impegnata nello sviluppo di impianti cerebrali a fini medici, che è finita sotto inchiesta federale per potenziali violazioni del benessere degli ...Neuralink caused needless suffering and deaths Supreme Twit Elon [look at me] Musk’s Neuralink is under federal investigation for animal-welfare violations amid internal staff complaints that its ...#Neuralink sotto indagine per violazione dell'Animal Welfare Act. Le sperimentazioni aggressive hanno causato la morte di decine di scimpanzé ...