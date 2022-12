Agenzia ANSA

di' e i tifosi del Santos, la squadra di calcio dove ha giocato la leggenda del calcio brasiliano, pregano durante una veglia davanti all'ingresso dell'ospedale israelita Albert Einstein, ...Pelè , i figli rassicurano idel Brasile e di tutto il mondo: 'Non è in pericolo' . Stando a quanto riferito dai congiunti del più grande calciatore di sempre O Rei non sarebbe affatto in terapia intensiva e starebbe seguendo ... Pele', fan e tifosi del Santos pregano per lui fuori dall'ospedale dove e' ricoverato - Calcio Pelè, i figli rassicurano i fan del Brasile e di tutto il mondo: “Non è in pericolo”. Stando a quanto riferito dai congiunti del più grande calciatore di sempre O Rei non sarebbe affatto in terapia ...Le figlie di Pelé smentiscono le voci in merito alle condizioni di salute del padre, che non sarebbe in fin di vita ...