Inflazione e produttività ai tempi della guerra del gas Il punto di Bartoli

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Qui l’articolo di Alessandro Minuto Rizzo, presidenteNato Defense College Foundation e già vicesegretarioNato, all’interno di una rubrica del Gruppo dei Venti per un Programma di legislatura su Equità e Sviluppo. Qui la presentazione del volume curato da Luigi Paganetto *** Piotr Naimski ebbe l’idea di una pipeline che collegasse direttamente la Polonia con i campi offshore di gasNorvegia nel 1992, dopo la caduta dell’Unione Sovietica, per la nuova strategia russa di replace tanks with pipelines. Oggi la Baltic Pipeline sostituisce il 100% delle importazioni dalla Russia in Polonia. Peccato che 20 anni dopo – Nord Stream1 – gli europei non si siano accorti che la strategia russa si era allargata dai paesi dell’Europa orientale al resto dell’Europa. Altri 10 anni e arriviamo al 2022 e l’uso militare dell’energia per ...