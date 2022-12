(Di venerdì 2 dicembre 2022) (Adnkronos) – La perdita della capacità di parlare con la propria voce costituisce uno dei motivi di maggiore sofferenza per la persona con Sla e per i suoi familiari. “Comunicare è vivere. Il progetto Mysi inserisce nel contesto dire la comunicazione e, quindi,re ladel vivere dei”. Così Mario, direttore CentroPoliclinicoRoma e presidente Commissione scientifica di Aisla, a margine della presentazione oggi a Roma di “My”, la campagna promossa da Aisla in collaborazione conLab e i Centri Clinici. La Sla è una “malattia degenerativa dei motoneuroni, le cellule che connettono il sistema nervoso centrale ai muscoli e ...

Tiscali Notizie

Così Mario, direttore CentroPoliclinico Gemelli Roma e presidente Commissione scientifica di Aisla, a margine della presentazione oggi a Roma di "My Voice", la campagna promossa da ...Mario, Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, Direttore Clinico del CentroRoma, area adulti e presidente della Commissione Medico - Scientifica di AISLA onlus. A coordinare i ... Sabatelli (Nemo Gemelli): 'My Voice migliora qualità vita pazienti Sla' A partire da una overview sui trial clinici negli ultimi cinque anni, il dibattito si è focalizzato sugli studi oggi in corso ...Continuare a lavorare in rete per far fronte alla complessità della malattia, dando valore alla continuità tra ricerca e cura e ribadendo l'importanza della presa in carico multidisciplinare che deve ...