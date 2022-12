Adnkronos

Le immagini trapelate suggeriscono che il nuovo telefono diriceverà alcune modifiche all'... ma prima del suo debutto in quel mercato specifico, farà il suo esordio come Motorola X40 Pro in......parte controversa di questa storia è che il meteorite è propietà privata e verrà spostato in, ... raccontando tendenze, attualità e passioni con serietà nei contenuti e unadi giocosità nel ... La Cina punta alla riduzione dei pesticidi (Adnkronos) – La Cina, primo utilizzatore al mondo di pesticidi, mira a ridurne l’uso nelle coltivazioni di frutta, verdura e tè del 10% entro tre anni, nel tentativo di ridurre le sostanze chimiche n ...L'isolamento degli asintomatici passerà a 5 giorni anche senza un tampone negativo. Schillaci punta anche a incentivare i medici ...