“Bugie e ancora bugie” GF Vip 7 | Oriana Marzoli | retroscena pesante su Antonino Spinalbese

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Per la terza volta dopo la sua squalifica, Ginevra Lamborghini è entrata in casa. Al GF Vip ha avuto modo di parlare con, il ragazzo con cui ha maggiormente legato nel periodo di permanenza all’interno del reality. Non è stata una visita casuale perché nel frattempo l’hair stylist ha legato con altre due vippone, Giale De Donà (prima) e(poi). L’ereditiera ha messo in guardia. “Tu stai attento, una parola in meno. Sei martoriato, devi stare attento. Capisco cosa dici tu, ma attento a come tratti le donne. Lo sai benissimo, lei ha ragione e tu lo hai capito già. Non si fa così”., infine, non ha nascosto il suo interesse per Ginevra Lamborghini: “Lei è fantastica. Quando arriva qua ha sempre questo ...