Non è che questa? | Maria De Filippi | cosa pensa davvero della Celentano

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 27 novembre 2022) "Quandovede che mi trucco di più e metto vestitini particolari: ‘Non è chesi è trovata qualcuno?'. Io la lascio nel dubbio”: Alessandrasi confessa in un'intervista al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni. La professoressa di ballo più temutascuola di Amici, in realtà, sarebbe single adesso. In una recente intervista ha ammesso anche di essere sola da tredici anni e non per scelta. “Non mi sono mai accontentata, figurarsi se lo faccio a 56 anni” ha raccontato, sottolineando poi: “Sono molto difficile, sia dal punto di vista fisico siapersonalità”. Ha ammesso di essere stata abituata bene in passato e di essere anche molto seria. Poi, senza peli sulla lingua, laha ammesso di non essersi pentita di aver ...