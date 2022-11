Perché non vado dalla Fagnani Selvaggia Lucarelli al veleno | Che cos' è Belve

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 26 novembre 2022) Non c'è solo il fronte Carolyn Smith. Intervistata da Davidemaggio.it,bombarda la collega giudice di Ballando con le stelle, da cui la dividono sia questioni tecniche sull'approccio al ruolo sia giudizi nel merito su Enrico Montesano ("Lo rivuole a Ballando? Meglio che studi la storia oltre che la lingua italiana"). Ma se la prende anche con Francesca, che avrebbe voluto intervistarla a, fortunato e irriverente programma di faccia a faccia di Rai2. Secondo la, che non nutre grandi simpatie per la, sostiene che la giornalista "vuole vincere, non conoscere l'intervistatore". "Vuole vincere nel senso che sono interviste che illuminano più lei che l'intervistato, tutto qui". Anche per questo motivo la ...