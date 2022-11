Il Modena dopo 39 anni vince al Tardini | Parma ko dopo 4 vittorie in casa

I canarini del40 anni espugnano il Tardini a Parma nel derby sulla via Emilia del campionato di calcio di serie B. I giallo blu di mister Tesser vanno in vantaggio al 19 con l'attaccante Falcinelli che ...... { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "Serie B", "item": "https://www.itasportpress.it/calcio/serie - b/" } , { "@type": "ListItem", "position": 3, "name": "Il39 anni vince al ...Nell’anticipo di serie B si e’ disputato il derby emiliano tra Parma e Modena. I canarini hanno espugnato il Tardini dopo ben 39 anni. L’ultima volta che il Modena espugnò il campo del Parma correva ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “interazioni e funzionalità semplici”, “misurazione” e “targeting e pubblic ...