Violenza donne | ActionAid | anche le aziende siano protagoniste

Agenzia ANSA

E' atto trasversale voluto da tutte le forze politiche che rende ancora più urgente approfondire e trovare interventi normativi che siano in grado di contrastare ogni forma disulle". ...Sbaglia chi pensa sia questione di, è questione di uomini perchè tocca agli uomini porre rimedio", ha proseguito La Russa sottolineando tra le altre cose che 'i casi disono aumentati ... Violenza sulle donne, 82 uccise quest'anno, 42 da partner o ex - Speciali "Ma come ti vesti" L'Università di Bergamo dedica alle donne vittime di violenza e al territorio un evento e una mostra. Come ogni anno, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione ..."Orange the world" che tradotto significa "Tingiamo il mondo di arancione" è la campagna promossa dalle Nazioni Unite, da Unwomen e dalla Federazione Europea in occasione della giornata internazionale ...