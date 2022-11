Spaccio di droga al Rione Libertà | Martinelli ai domiciliari presso una comunità terapeutica

BlogSicilia.it

Un'ulteriore conferma diportata avanti dal soggetto che era stato già fermato lo scorso 13 marzo sempre per via della presenza di. Ora il 31enne sarà sottoposto a processo per ......di sostanza stupefacente. Su disposizione del Pubblico Ministero il giovane è stato poi messo a disposizione e dell'Autorità Giudiziaria, in attesa del procedimento per direttissima. La,... Spaccio di droga e maltrattamenti in famiglia, scattano due arresti Operazione dei carabinieri che hanno arrestato quattro persone per spaccio di ingenti quantitativi di hashish: una di queste è stata fermata a Cividale del Friuli. Avevano chiuso la trattativa per la ...Ieri sera gli agenti del Commissariato Montecalvario, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno notato in via Grotta Mastrodatti una persona avvicinarsi ad un appar ...