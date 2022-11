Marocco - Croazia diretta | punizione di Ziyech contro la barriera

AL KHOR (Qatar) - Il quarto giorno del Mondiale di calcio in Qatar si apre con la sfida iniziale del gruppo F, che mette di frontenell' Al Bayt Stadium , impianto che ha già ospitato il match inaugurale della kermesse iridata, domenica scorsa. La formazione africana si presenta con una formazione interessante, ...Il primo match del Mondiale in Qatar di mercoledì 23 novembre è. Una paritta che si preannuncia sulla carta abbastanza equilibrata e per la quale Gollo - Predicotor ha fatto la sua previsione. Per questo match, la previsione del nostro algoritmo ...L algoritmo del Corriere dello Sport, dopo aver centrato il pronostico su Argentina-Arabia, si è pronunciato sulla prima partita del .... Predicotor ha fatto la sua previsione. Per questo match, la pr ...Il Milan continua ad essere attento al calciomercato. Si guarda in Inghilterra per migliorare il reparto offensivo: oggi è il suo turno ...