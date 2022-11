L’arte di Patrizia Tenerani | un simbolo per le donne a Stazzema

Leggi su lopinionista

(Di martedì 22 novembre 2022)diper la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro ledal 25 Novembre al 4 Dicembre LUCCA – La Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro lesarà simboleggiata dal dato creativo diche fornirà una documentazione artistica, apprezzabile tra dipinti e disegni, in mostra dal 25 Novembre al 4 Dicembre, presso le sale del Palazzo della Cultura di Cardoso a. L’appuntamento inaugurale, in programma alle 18, successivamente all’apertura dell’assessore alla cultura Serena Vincenti alternerà i contributi della giornalista Chiara Buratti, della fotografa Louises Will, di Simona Garibaldi dell’associazione Seravezziana Eventi, dell’avvocato Marco Taddei e ...