Argentina con il dubbio Messi che dichiara | “Mi sento molto bene”

Leggi su webmagazine24

(Di martedì 22 novembre 2022) Lionelpotrebbe essere al suo ultimo Mondiale.non vuole assolutamente saltare la partita d’esordio dell’, contro l’Arabia Saudita, gara inaugurale del Gruppo C. ll commissario tecnico Scaloni era in trepidazione per capire se potesse contare sull’uomo più atteso dei Mondiali in Qatar, che ha però scacciato i dubbi. Il fenomeno del Paris Saint-Germain L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Mundo Deportivo: i 25 motivi per cuidovrebbe rinnovare col Barcellona, sull’argentino ci sono Manchester City e PSG. La situazione-PSG, le prime immagini di Leo con la nuova maglia Finlandia-Ucraina, streaming gratis e diretta tv in chiaro? Dove vedere il match ...