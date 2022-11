Giani Pd | ' Bonaccini ha statura nazionale | Nardella deve sostenerlo alle primarie'

(Di lunedì 21 novembre 2022) In casa Pd iniziano a delinearsi le strategie e leanze in vista del congresso, un'accelerata dovuta all'annuncio di Stefanodi volersi candidare per la segreteria del partito. Del suo ...

Del suo collega, governatore dell'Emilia Romagna, ha parlato Eugenio, presidente della Regione Toscana. "Stefanoha statura nazionale. Quando si votò in Emilia Romagna si trovò ad ...... il presidente della Toscana Eugenio, un endorsement potrebbe presto giungergli dal sindaco ... Questo nonostante, considerato all'epoca della segreteria Renzi molto vicino all'ex premier,...«Stefano Bonaccini ha statura nazionale. Quando si votò in Emilia Romagna si trovò ad affrontare direttamente Matteo Salvini. Ha la personalità da leader di cui ha bisogno il Partito democratico oggi» ...In attesa di capire chi saranno i suoi sfidanti, il presidente dell'Emilia-Romagna è il candidato alla segreteria con il maggior seguito tra i dem. "Non voglio il sostegno delle correnti", ha detto ie ...