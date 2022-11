Carta alluminio nelle scarpe | il segreto che ti semplifica la vita

Leggi su dilei

(Di domenica 20 novembre 2022) Inverno e piedi freddi, un binomio quasi imprescindibile: quando le temperature scendono, ci ritroviamo con le estremità gelate in qualsiasi momento della giornata. E allora via di calzettoni di lana, comodissimi e davvero caldi in casa, che tuttavia non sembrano la soluzione ideale per quando dobbiamo uscire. Per fortuna ci sono dei trucchetti molto utili per tenere al caldo i piedi anche all’aperto. Il più facile (ed economico)? Richiede solamente un po’ di: a cosa serve La(ostagnola che dir si voglia) è uno dei più versatili accessori da cucina che possiamo trovare nella nostra dispensa. Utilizzato soprattutto per la conservazione degli alimenti, può trovare ...