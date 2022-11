Borsa | Milano chiude in calo | - 0 | 68%

dioggi 16 novembre: il Ftse Mib chiude in negativo, sotto la chiusura di ieri , dopo essere partito oscillando in una giornata di scambi scossa dalle notizie sulla guerra in Ucraina. Lo ...Alla chiusura dirisulta che il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 2,19 miliardi di euro, con un incremento del 17,52%, rispetto ai precedenti 1,87 miliardi di euro ...Il Ftse Mib chiude in rosso dopo 8 sedute no stop in rialzo (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 16 nov - Le tensioni geopolitiche suggeriscono prudenza ai mercati europei che interrompono dopo ...Per quanto riguarda la pubblicità, noi e terze parti selezionate, potremmo utilizzare dati di geolocalizzazione precisi e l'identificazione attraverso la scansione del dispositivo, al fine di archivia ...