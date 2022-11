(Di martedì 15 novembre 2022) È in prognosi riservata il 37enne trasportato d?urgenza nella tarda serata di domenica alla clinica ?Villa dei Fiori? di Acerra. Era giunto al pronto soccorso, a bordo di...

ilmattino.it

"L'iniziativa " spiega il referente Caritas del progetto, Angelo Mazza " ha lo scopo di sensibilizzare e coinvolgere i cittadini di Como sullaemarginazione e sulle necessità quotidiane di chi ...Gli operatori del centro d'accoglienza, insieme ad alcuniospitati nella struttura di ... Il piùdei due è stato ricoverato all'ospedale San Giovanni, in terapia intensiva, per ustioni ... Grave senzatetto ferito a coltellate, preso l’aggressore: giallo sulla lite nel Napoletano È in prognosi riservata il 37enne trasportato d’urgenza nella tarda serata di domenica alla clinica “Villa dei Fiori” di Acerra. Era giunto al pronto soccorso, a bordo ...Indagano i poliziotti del commissariato Trastevere sull’aggressione ai danni di un senzatetto di mezza età preso a calci da un gruppo di ...