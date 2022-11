Grande Fratello Vip | Paolo Ciavarro mette in guardia Edoardo Donnamaria | Non permettere a nessuno di snaturarti

Parliamo di ascolti. La 17esima puntata della settima edizione delVip , andata in onda ieri 14 novembre, si è conclusa con una nuova nomination. Al televoto sono finiti: Charlie Gnocchi, Attilio Romita, Luca Onestini, Patrizia Rossetti, Edoardo ...... e sogno di fare la scrittrice per distruggere certi tabù" di Alice Politi Stefano De Martino parla in tv di Belén e della loro (felice) "famiglia allargata" di Roberta MercuriVip 7 ,...Antonino Spinalbese dorme al fianco di Oriana Marzoli dopo la puntata del Grande Fratello Vip, ma teme il distacco di Giaele De Donà. Ecco cosa è successo.Ancora ottimi ascolti del "Grande Fratello Vip" su Canale 5. La diciassettesima puntata del reality show ha ottenuto 2.770.000 spettatori totali con il 21,9% di share (22,8% sul target 15-64 anni).