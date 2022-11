A luglio Gravina chiese di rimuovere D’Onofrio | ma l’Aia disse di no La Repubblica

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 15 novembre 2022)di, madi no (Lasapeva che il procuratore capo, Rosario, tramava per favorire o bloccare le carriere degli arbitri. Ma non ha fatto nulla. Agià di rimuoverlo. Lo rivela La. “sapeva. L’Associazione italiana arbitri sapeva dache il suo procuratore, Rosario, intratteneva consulenze “private” con un guardalinee che invece avrebbe dovuto indagare. E ha deciso di non fare nulla”. Lo dimostrano sei registrazioni audio prodotte da un ex guardalinee, Robert Avalos. “Il ...