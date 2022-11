Viaggiare in Slovenia con l’auto

(Di sabato 12 novembre 2022) Laè una meta perfetta per un viaggio di cinque o sette giorni: un paese poco dispendioso, perfetto per chi cerca un luogo tranquillo, economico e vicino l’Italia. È grande quanto una regione italiana, eppure nasconde tesori imperdibili. Questo piccolo territorio conserva una ricchezza naturale, culturale e storica tale da provocare l’invidia delle nazioni più grandi. Autonoma e indipendente solo dal 1991, separatasi dalla Repubblica Socialista Federale di Jugoslavia, laospita la capitale Lubiana e il Lago di Bled, tappe obbligatorie se avete intenzione di visitare il paese. La vita culturale è variopinta e ricca nei musei, nelle gallerie e nei centri culturali. L’offerta degli eventi culturali insoddisfa anche i visitatori più esigenti e affamati di cultura e storia. Se hai intenzione di visitare la ...

Viaggiare.net

Mentre i miei coetanei potevano proseguire i loro studi,e lavorare, io ero fermo nell'... "Sono nato 28 anni fa inin tempi incerti in cui la burocrazia e i lavori d'ufficio nei ......raggiungibile in auto dalle principali città del nord Italia attraversando l'Austria o la. ... Documenti pera Praga. La Repubblica Ceca fa parte dell'Unione Europea, dunque per andare ... Il Natale in Slovenia è una promessa mantenuta Lubiana, capitale della Slovenia, è una delle prime città “verdi” d’Europa. Verde perché si sviluppa urbanisticamente in mezzo a parchi e giardini e la natura è rigogliosa e presente ovunque; ma ...