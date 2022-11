Nuoto | Simona Quadarella | “Sto aggiungendo qualcosa nella preparazione Ai Mondiali per…”

(Di sabato 12 novembre 2022) Fare il meglio possibile, poi si vedrà.pensa a Melbourne e lo spirito è questo. Gli Assoluti invernali a Riccione, in vasca corta, non avevano per la romana il connotato della prova di verifica inappellabile., forte dei suoi titoli continentali a Roma soprattutto, aveva certezza di essere già ai nastri di partenza della rassegna iridatapiscina da 25 metri, dal 13 al 18 dicembre. Sarà un impegno assai probante perché il livello delle gare in cui la nostra portacolori si cimenterà è molto alto. Al di là della solita Katie Ledecky, capace di realizzare record del mondo come bere un bicchier d’acqua, ci sono altre atlete che fanno paura e alcune di queste (le australiane) avranno motivazioni particolari dal gareggiare tra le mura amiche., però, non è ...

OA Sport

Buoni i risultati di Tonia, capace di chiudere al terzo posto gli 800 stile libero in 8'23''10 precedendo la sorella Noemi (8'25''30) in una gara vinta daQuadarella (8'15''01) davanti alla ...... oltre all'infortunato Lorenzo Zazzeri e in più chi è arrivato con la qualificazione già in tasca non ha certo preparato l'evento come avrebbe fatto in caso contrario: i vari Alberto Razzetti,... Nuoto, Campionati italiani invernali 2022: Benedetta Pilato e Simona Quadarella le stelle, fermento nello stile libero Altri sei atleti sono stati promossi al Mondiale in vasca corta di Melbourne dal campionato invernale di Riccione. Nella giornata di oggi, Silvia Scalia ha ottenuto il pass.Campionati italiani di nuoto, cala il sipario. Prossimo appuntamento sono i Mondiali con 17 atleti in gare individuali.