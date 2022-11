Billie Jean King Cup 2022 | Golubic e Bencic trascinano la Svizzera in finale | k o la Repubblica Ceca

(Di sabato 12 novembre 2022) La seconda finalista delleCup Finalsè la. Tutto facile per la compagine elvetica, che ha sconfitto laper 2-0 senza perdere neppure un set ed ha raggiunto inl’Australia. Secondaconsecutiva pere compagne, che lo scorso anno si arresero alla Russia e proveranno a prendersi la rivincita. CALENDARIO COMPLETO REGOLAMENTO RISULTATI E CLASSIFICHE IL RACCONTO – Il primo punto nel confronto valido per la semiè arrivato grazie alla sorprendente Viktorija, che ha mietuto un’altra vittima illustre dopo Bianca Andreescu. La 30enne di Zurigo ha infatti superato per 6-4 6-4 Karolina Muchova imponendosi contro ...

La quinta è arrivata nella King Cup: nella sfida contro la Repubblica Ceca, è arrivata la sconfitta contro Siniakova. Una tale striscia negativa non è stata ottenuta dalla ex numero uno ...È fatta! Belinda Bencic (WTA 12) ha tramutato il primo match point a disposizione, servitole su un piatto d'argento dall'ottima Viktorija Golubic (77), chiudendo definitivamente la pendenza Cechia. Ne ...I successi di Storm Sanders sia in singolare che in doppio, al fianco di Sam Stosur, regalano la finale alle australiane ...