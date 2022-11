Multa da 5 milioni di euro per WINDTRE a causa delle rimodulazioni | TIM attende

A quanto pare, però , l'attivazione del servizio avveniva senza un consenso vero e proprio e tra dicembre 2021 e maggio 2022 l'aumento è stato introdotto in due fasi a qualcosa come 11di ...... sarebbe spiacevole farle causa') e più ancora se all'uomo da 40di euro si chiede conto di ... Nel 1993 sarà condannato a un anno, pena commutata in 750 mila lire di. Massano lascia la ...WindTre è stata nuovamente multata dall'Antitrust e questa volta dovrà pagare 5 milioni di euro per aver violato l'articolo 65 del Codice del Consumo introducendo un aumento di 2 euro che aveva i conn ...Con il ritorno di Berlusconi in Parlamento, la sua mano sul Dipartimento all’editoria, si torna a parlare di contributi pubblici ai giornali, quelli che dovevano essere aboliti quest’anno e invece and ...