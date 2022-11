Tennis | Next Gen Atp Finals | Nakashima batte Passaro e vince il gruppo verde

(Di giovedì 10 novembre 2022) Milano, 10 nov. - (Adnkronos) - Brandonsupera agevolmente Francescoper 4-3 (7-4), 4-2, 4-1 e raggiunge così le semifinali alleGen ATP. Ilta di San Diego, già vincitore dei primi due match del, chiude in bellezza con una vittoria netta su, che esce dalla competizione.gioca un match di grande qualità, in linea con quanto fatto nel corso della stagione, piegando il perugino in 61 minuti. “So che ha avuto una grande stagione. Credo di aver alzato molto il livello oggi", spiegaal termine dell'incontro. “È stato bello dare continuità a quanto fatto ieri. Tornare qui e giocare ancora bene è stato bellissimo”. Con la vittoria di oggi, lo ...

AtpLa sessione diurna della terza giornata di competizione ha assegnato due dei tre posti ancora disponibili per le semifinali delleGen ATP Finals di Milano. Ad aprire il programma sul Campo ...Guarda gli highlights dellaGen su ...Nitto ATP Finals 2022, presentata oggi a Torino la 53esima edizione. Il presidente federale: “140 mila biglietti venduti di cui 1/3 all’estero” ...Finisce anche per Francesco Passato l'avventura alle Next Gen ATP Finals di Milano, sconfitto in tre set da Brandon Nakashima: l'americano è primo nel girone ...