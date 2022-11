Highlights e gol Arsenal-Brighton 1-3 | EFL Cup 2022 2023 VIDEO

Leggi su sportface

(Di giovedì 10 novembre 2022) Glie i gol di, match valevole per il terzo turno della EFL Cup, in cui la formazione ospite guidata da Roberto De Zerbi si è imposta in rimonta sulla capolista della Premier League mediante il punteggio di 3-1. Decisive le reti realizzate da Danny Welbeck, Kaoru Mitoma e Tariq Lamptey; inutile il gol del momentaneo vantaggio biancorosso firmato da Eddie Nketiah. Un ulteriore passo in avanti e un altro segnale di crescita per la squadra del tecnico italiano; brutto passo falso, invece, per i Gunners. Ecco ildelle azioni salienti e delle marcature della partita. SportFace.