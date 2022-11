(Di giovedì 10 novembre 2022) L'Aja, 10 nov. (Adnkronos) - L'Unione europea deve essere unadiprima ancora che di, consapevole che il superamento delle crisi, quella pandemica in passato e quella energetica attuale, richiede una risposta unitaria, perchè "puòda". Lo ha ribadito il Presidente della Repubblica, Sergio, incontrando a L'Aja, nella seconda giornata della sua visita in Olanda, il presidente del Senato, Jan Anthoine Bruijn, e la vicepresidente della Camera dei Rappresentanti, Roelien Kamminga. "È un onore essere qui. Sono stato a lungo parlamentare. L'Europa -ha affermato il Capo dello Stato- ha attraversato molte crisi, da quella pandemica a quella energetica indotta anche dalla guerra, la Ue ha dato risposte ...

Lo ha sottolineato il presidente Sergioparlando all'Aja. .Gran parte delle (scarse) risorse per la manovra 2023 , almeno tre quarti, andranno alla riduzione delle bollette e al contrasto al caro -, ma anche su questo fronte i dettagli sono tutti da ... **Energia Mattarella, 'nessuno può farcela da solo, Ue comunità valori non solo di economie'** Sono stato a lungo parlamentare. l'Europa ha attraversato molte crisi, da quella pandemica a quella energetica indotta anche dalla guerra, la UE ha dato risposte efficaci e ha reagito in maniera compa ...