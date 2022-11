Mourinho | 'Traditi da un giocatore | gli ho detto di trovarsi squadra a gennaio' Ecco chi è

Roma,su Abraham e Dybala Ma chi ha sbagliato atteggiamentopreferisce non rispondere: "Non lo dico, ho avuto sedici giocatori in campo e mi è piaciuto l'atteggiamento di quindici. ...Scatenato nel dopo gara il tecnico della Roma, Josèche non le manda a dire: 'Una buona partita che viene dopo due giorni pesanti, difficili, con gente triste. La Roma ha giocato bene, ha voluto anche vincere, ma mi dispiace perché lo sforzo ...La Roma pareggia in casa del Sassuolo, dove Pinamonti risponde al gol di Abraham. Il tecnico giallorosso Josè Mourinho , ai microfoni di Dazn, punta il dito contro uno dei suoi: “Abbiamo fatto una ...Il tecnico portoghese della Roma accusa nel dopo gara uno dei suoi: “Non vi dirò chi è, ne ho schierati 16, ne ho parlato anche nello spogliatoio subito perché questa cosa non mi è piaciuta” ...