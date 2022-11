(Di mercoledì 9 novembre 2022) “La democrazia americana è il massimo dell’ipocrisia”, titolava qualche giorno fa un editoriale pubblicato dalla Xinhua, l’agenzia statale cinese. Il riferimento è... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Il Foglio

...si prepara al voto La previsione - Moore: vinceranno i ... Dubbi che non ci sono statisua vittoria in Florida: ...... è una scelta tra due diverse visioni dell'". Joe Biden ... "'ho detto dal principio. Il mio obiettivo quando ho corso per la ... Siamo sempre concentratipresidenza ma la democrazia ... L’America sulla Cina è bipartisan. La continuità tra repubblicani e democratici