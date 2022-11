(Di martedì 8 novembre 2022) Durante l’evento di lancio della Green Shipping Challenge, tenutosi ieri pomeriggio nell’ambito dei lavori della Cop27 a Sharm el-Sheikh, particolare risalto è stato dato all’iniziativa Clean Energy Marine Hubs, guidata da una task force di Ceo internazionali, che mira ad accelerare a livello globale la produzione ed ildi carburanti green. L’iniziativa è promossa da organismi internazionali tra cui l’International Chamber of Shipping (Ics), l’ente che rappresenta a livello globale le associazioniali nazionali e oltre l’80% della fmercantile. In qualità didell’Ics, l’Amministratore delegato del GruppoEmanuelepartecipa in qualità di relatoreCop27 e, durante l’evento ...

Il Denaro

In qualità didell'Ics, l'Amministratore delegato del GruppoEmanuelepartecipa in qualità di relatore alla Cop27 e, durante l'evento di questo pomeriggio, ha ...' Abbiamo voluto intitolare questo progetto alla memoria del nostro amico Luciano Nattino - ha spiegato ildi Astigiano, Piercarlo- per noi è stato un gran maestro'. Un piatto ... Grimaldi, presidente mondiale degli armatori, alla Cop 27: Lotta alla Co2, trasporto marittimo in prima linea - Ildenaro.it Durante l’evento di lancio della Green Shipping Challenge, tenutosi ieri pomeriggio nell’ambito dei lavori della Cop27 a Sharm el-Sheikh, particolare risalto è stato dato all’iniziativa Clean Energy M ...Imma Battaglia è la moglie dell'ex attrice Eva Grimaldi. Scopriamo tutto su di lei, dal lavoro alla vita privata. Leggiamo!