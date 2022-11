Rave | De Magistris | ' Decreto incostituzionale | questo è un governo liberticida e autoritario'

Per de"questo decreto, che utilizza ilparty come pretesto, può essere utilizzato tanto per gli studenti della Sapienza di Roma che manifestano, come per i cittadini che contestano un ...Per de"questo decreto, che utilizza ilparty come pretesto, può essere utilizzato tanto per gli studenti della Sapienza di Roma che manifestano, come per i cittadini che contestano ...De Magistris: "Questo decreto legge è la carta d'identità di un governo autoritario, liberticida, oppressore ed insofferente per le libertà civili. E' un decreto che aumenta la tensione sociale e il r ...NAPOLI - “È grave che al primo consiglio dei ministri il ministro dell’interno e la presidente Meloni abbiano portato e fatto approvare un decreto legge, ...