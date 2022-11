Romina Falconi | in ‘Lupo Mannaro’ lo spettacolo del vuoto | “Canto le ombre più mostruose e non voglio educare nessuno Il pop italiano? C’è molto da migliorare”

(Di martedì 1 novembre 2022) Può la musica pop dare voce alle crepe e alledell’anima che solitamente si cerca di nascondere? La risposta perè sì. La cantautrice pubblica venerdì 28 ottobre il nuovo singolo Lupo Mannaro accompagnato dal secondo volume del Rottocalco, il metalibro che sviscera i temi della canzone con il contributo di psicologi, antropologi e scrittori. Dopo aver parlato di tradimento e vendetta ne La suora, questa voltaaffronta la positività tossica e la sindrome dell’impostore. Si tratta del secondo tassello che andrà a comporre Rottincuore, terzo album di inediti in uscita nel 2023 annunciato come una galleria di peccatori e di sbagliati. A FQMagazine l’artista e socia, con Immanuel Casto, della factory creativa Freak & Chic, racconta il faticoso ma gratificante viaggio che l’ha portata a ...

