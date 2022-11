Flamengo | Vidal avverte il Real Madrid | “Vi rompiamo il c**o” VIDEO

(Di martedì 1 novembre 2022) Durante i festeggiamenti per la vittoria deldella Copa Libertadores, Arturoha voluto mandare un avvertimento al. I blancos, salvo sorprese, saranno infatti gli avversari dei brasiliani nella finale del Mondiale per Club. Nonostante manchi ancora un po’ di tempo, il centrocampista cileno ex Inter ha voluto infiammare l’atmosfera gridando: “, ti romperemo il“. I tifosi presenti hanno reagito con un boato, acclamando. In alto il. SportFace.

RIO DE JANEIRO (Brasile) - Il successo delin coppa Libertadores ha acceso l'entusiasmo della torcia brasiliana. Ma anche i calciatori della squadra rossonera - durante i festeggiamenti per la conquista dell'ambito trofeo - si sono ...alha ritrovato una certa continuità dopo l'esperienza poco felice all'Inter. Ha segnato anche due gol nel campionato brasiliano. A marzo in un'intervista alla Fifpro denunciò l'...L'ex centrocampista della Juventus e dell'Inter provoca i prossimi rivali del Mondiale per club inneggiando contro la squadra spagnola ...Il cileno, ex Barcellona, pensa già al Mondiale per Club 2023 dopo aver vinto la Copa Libertadores in rossonero ...