(Di martedì 1 novembre 2022) Aumento intorno al 5% in arrivo per ledel gas dianziché del 70% come previsto un mese fa. A dirlo è il presidente di, Davide Tabarelli, interpellato dall'ANSA in ...

Agenzia ANSA

...Confcommercio in un'indagine realizzata in collaborazione conEnergia. L'Italia, in sostanza, ha speso più sia della Francia che della Spagna pur continuando a registrare costi delle...Aumento intorno al 5% in arrivo per ledel gas di ottobre anziché del 70% come previsto un mese fa. A dirlo è il presidente dienergia, Davide Tabarelli, interpellato dall'ANSA in vista, giovedì prossimo, della ... Bollette: Nomisma Energia, verso +5% gas a ottobre - Economia Un aumento ci sarà, ma le stime dicono che sarà decisamente ridotto rispetto alle previsioni di un mese fa. I rincari delle bollette del gas saranno intorno al 5% a ...Gli italiani pagano le bollette più salate. Il confronto tra il nostro Paese e la Francia, per esempio, è impietoso: a parità di consumi e di potenza impegnata, la ...