Scomparsa Marzia | parlano gli avvocati | “Incidente probatorio | no autopsia” VIDEO

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto Salerno – Non ci sarà l’sul cadavere ritrovato tra Pontecagnano Faiano e Montecorvino Pugliano una settimana fa e presumibilmente appartenente aCapezzuti. L’avvocato difensore dei principali indagati per ladella 29enne, Luigi Spadafora, ha chiesto di procedere con l’, fermando l’avvio dell’. Oggi tutti i legali, anche l’avvocato Nicodemo che rappresenta famiglia di, erano stati convocati in procura dal pm Lucia Vivaldi per l’avviso di accertamento tecnico e la nomina di un consulente utile ad avviare l’. “Abbiamo 10 giorni di tempo adesso per formalizzare questa istanza e la nomina di un consulente terzo”. Significa che bisognerà aspettare ancora ...