Studentessa violentata nel campus di Torino | la Polizia analizza le immagini

(Di domenica 30 ottobre 2022) AGI - La squadra mobile dista esaminando ledelle videocamere di sorveglianza installate neluniversitario Paolo Borsellino didove stanotte, tra la mezzanotte e la mezzanotte e mezza, unaè stata aggredita eda un uomo che dopo il fatto è fuggito via. Per la giovane, che è ricoverata, è stato attivato un servizio di supporto psicologico e nelle prossime ore gli inquirenti cercheranno di ricostruire insieme a lei l'accaduto. Ilsi trova a poche centinaia di metri dal Tribunale die dal terminal bus di corso Vittorio Emanuele, in una zona residenziale. Il sindaco di, Stefano Lo Russo, e il presidente del Piemonte, Alberto Cirio, hanno espresso la loro ...

... tra la mezzanotte e la mezzanotte e mezza, unaè stata aggredita eda un uomo che dopo il fatto è fuggito via . Per la giovane, che è ricoverata, è stato attivato un servizio ...La mia solidarietà allae alla famiglia'. Queste le parole di Alessandro Ciro Sciretti , presidente di Edisu Piemonte, in merito all'aggressione. 'Un episodio gravissimo che ci lascia ...A Torino, nella residenza universitaria “Paolo Borsellino” una ragazza, nella notte di sabato, è stata aggredita e violentata. La giovane, originaria di Messina che si trova nel capoluogo piemontese p ...L'aggressione stanotte. Per la ragazza, ricoverata in ospedale, è stato attivato un servizio di supporto psicologico. È caccia all'uomo ...