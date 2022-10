Il Notiziario

... è stato quello di far riaffiorare (brevemente) l'umano senso di gratitudine verso ie il ... il carattere kong : il disegno stilizzato di due uccellini in un nidoda un rullo di ......già noto alle forze dell'ordine che con un gancio da macelleria li avevaed allontanati. ... Dopo essere stata liberata la donna è stata trasportata in ospedale dove ile hanno ... Medici minacciati a Bollate; falso avvocato, truffa da 10mila euro a Saronno | ANTEPRIMA “Noi, riders della sanità, con la nuova convenzione torneremmo tutti precari”. I medici fiscali sono sul piede di guerra. I dottori, quasi tutti under 30, inviati a domicilio per verificare le condizi ...L’assenza di efficaci politiche per il personale e le scarsissime risorse economiche messe a disposizione come potranno coniugare il DM 77 con l’evidente carenza di personale medico specialistico, dis ...