La libertà è la nostra stella La coalizione è plurale | mai stati divisi in 28 anni

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Il discorso del Cavaliere al Senato per la fiducia al governo Meloni: "Riprendo la parola dopo nove, mentre gli italiani si sono ancora affidati al centrodestra. Lavoreremo per la pace in pieno accordo con gli alleati e nel rispetto del popolo ucraino"

Agenda Digitale

... avrebbe di fatto distrutto la democrazia, conculcato diritti, ucciso le. Non è successo ... Su questo laposizione è ferma e convinta, è chiara e non può essere messa in dubbio da nessuno,...... non contro la magistratura ma per il diritto, l'equità e la", ha sottolineato Berlusconi, ... l'ex premier ha spiegato: "Non possiamo che ribadire e consolidare le linee portanti della... La nostra libertà immolata sui social Il "fediverso" è l'alternativa, ma nessuno lo usa