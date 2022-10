Governo | Letta | ' sconcertato da prime mosse | aumento tetto scelta dissennata'

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Roma, 27 ott. (Adnkronos) - "Sonoper ledel. Tutto avrei pensato tranne che la prima misura di politica economica fosse l'innalzamento deldel contante". Così Enriconella riunione della segreteria Pd. "Nella condizione di emergenza che stiamo vivendo, con l'inflazione alle stelle e la recessione alle porte, aumentare questa soglia significa fare una-sottolinea il segretario dem- che peggiorerà la situazione con l'unico effetto di far aumentare il nero e far diminuire le entrate fiscali”.

