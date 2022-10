Agenzia ANSA

Undicidi custodia cautelare sono state eseguite dai carabinieri del comando provinciale di Napoli nell'ambito delle indagini su un giro di usura gestito dalla. Tra i destinatari delle ...... che coinvolge anche altre organizzazioni in Italia e all'estero, tra cui lanapoletana. Il ... Una delledi custodia cautelare, infatti, è stata notificata in carcere, perché già ... ++ Camorra: 11 ordinanze a Napoli, arrestato anche un Cc ++ - Ultima Ora Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...Due ras erano pronti a scontrarsi per poter conquistare il predominio del rione Salicelle di Afragola. Questo dettaglio emerge dall'ordinanza ...