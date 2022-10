Nek | chi è | età | carriera | chi è la moglie | figlia | incidente | operazione alla mano | Instagram

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 23 ottobre 2022) Nek, pseudonimo di Filippo Neviani, è un cantante italiano con oltre trent’anni dialle spalle. E’ uno degli artisti italiani più conosciuti nel panorama musicale e apprezzati dal pubblico. Proprio quest’anno ha presentato anche il suo primo libro autobiografico “A mani nude”. L’argomento è ovviamente il suo amore per la musica, ma anche l’. Scopriamo, intanto, qualcosa su di lui! Chi è, età, gli esordi Nek, all’anagrafe Filippo Neviani, è nato a Sassuolo il 6 gennaio del 1972. Inizialmente Filippo, negli anni ’80 esordisce con il duo dei “Winchester”, per poi passareband dei “White Lady”. Ma si tratta di esperienze “di quartiere”, con cui si fa conoscere nella sua città. Solo nel 1991, graziepartecipazione come solista con il suo nuovo nome – ...