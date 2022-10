Ruba la scena a Vlahovic | 30 milioni per il colpo Juve

Powned.it

La Juve è tornata in carreggiata e lo dimostra la larga vittoria di ieri contro l'Empoli. I bianconeri, però, pensano anche al calciomercato: Vlahovic oscurato, affare da 30 milioniLa Juve non ha ...... Klaus e la piccola Sunny - che sfuggono ripetutamente alle macchinazioni del turpe Conte Olaf (un Neil Patrick Harris chela) dopo la morte sospetta dei genitori. Dimenticate la versione ... FIFA 23: Neymar ruba la scena nel Team of the Week (TOTW) Presentata l’offerta per i Mondiali al via tra un mese in Qatar. «Evento planetario, che deve sul servizio pubblico», dice l'ad Rai Fuortes, ammettendo che «sarà in perdita» ...Dando un occhio alla sua carriera in pochi avrebbero scommesso che si sarebbe occupato di ambiente. È un manager, da trent’anni e passa, ma si è sempre ...