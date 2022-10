Torino-Cittadella | le formazioni ufficiali

Leggi su 11contro11

(Di martedì 18 ottobre 2022) Di seguito ledella sfida, match valido per i sedicesimi di Coppa Italia. Alle 21:00 i granata di Ivan Juric, reduci dalla sconfitta di campionato contro la Juventus, ospiteranno ilallo Stadio Olimpico Grande. Chi vincerà sarà l’avversaria del Milan agli ottavi che si disputeranno a gennaio. Ha voglia di riscatto il, dopo sconfitta contro la Juventus di Allegri, ma gli ospiti non faranno sconti a riguardo: nel turno precedente di Coppa Italia hanno eliminato il Lecce ai supplementari. Nel turno precedente i granata di Juric hanno sconfitto il Palermo per 3-0, reti firmante da Lukic, Radonjic e Pellegri. Per la gara di questa sera contro il, il tecnico granata adotterà un vasto ...