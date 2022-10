 Shokuyoku no aki | parole dal mondo | l’autunno giapponese e la ”stagione dell’appetito”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 18 ottobre 2022), in Giappone, è unamolto attesa; l’espressione Shokuyoku no aki ne racchiude tutto il significato in quanto significa ””. Un periodo che, quindi, rimanda a un lasso di tempo di lentezza e conforto dopo la calura estiva. Nel nuovo appuntamento della rubricadal: periodo di tempo dedicato ai piccoli piaceri quotidiani. Shokuyoku no aki, l’appetito autunnale e i piccoli piaceri legati allaPhoto Credits: blueberrytravel.itIn Giappone le estati sono molto afose e cariche di piogge, quindi l’arrivo del Shokuyoku no aki, e del periodo autunnale, è un vero e proprio momento di sollievo e di raccoglimento, un po’ come l’Hygge danese. Il ritorno del bel ...