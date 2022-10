Aston Villa | ore contate per Gerrard | pronto un ex Psg

Come riportato da 90min.com c'è una voce che lo vorrebbe vicino all'andando così a sostituire Gerrard, ma sembrerebbe che l'allenatore argentino non sia particolarmente convinto di ...A quota 19 gli ospiti, quarti e reduci dalla vittoria esterna per 0 - 2 contro l'. Liverpool - West Ham 1 (ore 20.30) Gara valida per la dodicesima giornata di Premier League. I padroni di ...Dato come uno dei possibili successori di Massimiliano Allegri sulla panchina della Juventus in caso di esonero, Mauricio Pochettino, allenatore attualmente senza squadra, potrebbe trovare ...L’ex allenatore di Psg e Tottenham sarebbe molto vicino ad un clamoroso ritorno in Premier League. La situazione Mauricio Pochettino, ex tecnico di Psg e Tottenham, sarebbe molto vicino ad un clamoros ...