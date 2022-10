Lotta greco-romana | Mondiali Under 23 2022 | Andrea Setti subito eliminato nei 63 kg

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Si apre con una sconfitta al primo turno per l’Italia il Campionato Mondiale23 di, in programma fino a domenica 23 ottobre sulle materassine iberiche di Pontevedra, in Spagna. La rassegna iridata giovanile è cominciata quest’oggi con lerie delle prime cinque categorie nella, unicotore azzurro impegnato nel day-1, ha perso al debutto nei 63 kg contro il turco Mustafa Safa Yildirim per manifesta superiorità sul punteggio di 0-9. Il bronzo continentale U23 ha poi pagato dazio ai quarti con l’azero Ziya Babashov, negando al nostro portacolori la speranza di un eventuale ripescaggio. Nei 55 kg hanno raggiunto l’ultimo atto l’iraniano Poya Soulat Dad Marz e l’azero Nihad Guluzade, ...

OA Sport

